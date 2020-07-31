هيثم صالح

لم يعد هناك مجال للنقاش بأن فيروس “كورونا” أصبح الشغل الشاغل للعالم أجمع.

فهذا الوباء الذي صنفته منظمة الصحة العالمية “وباء عالمياً” مازال يفتك كل يوم بآلاف الأشخاص ويقيد حركة الملايين بل المليارات من البشر ويثير الرعب في قلوبهم بما أثر على كل أشكال الحياة البشرية وخاصة الاقتصادية منها.

وقد بات من المعروف أيضاً أن البلدان الأكثر تضرراً من هذا الفيروس والأكثر إصابة فيه وموتاً منه هي البلدان التي كانت ولا تزال تصنف بالبلدان المتقدمة صناعياً وتكنولوجياً وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الذين صدعوا رؤوس باقي دول العالم خلال العقود الخمسة الماضية بأكاذيب “الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والعمل على تحقيق رفاهية الجنس البشري وتطوره وازدهاره” بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، إلى درجه معاقبة الدول والحكومات تحت ذرائع هذه القواعد الكاذبة والشعارات الخادعة فأزهقوا أرواح الملايين وقلبوا مئات الحكومات والأنظمة بزعم “تحقيق الرفاهية والمساواة والحرية والديمقراطية والحفاظ على حياة الإنسان وصحته وسلامته”.

فيروس (كورونا) وبعيداً عن كونه وباء ووبالاً على العالم بأسره وكونه فيروساً مجهرياً تعجز العين المجردة عن رؤيته كشف على مدى ستة أشهر زيف ادعاءات (العالم المتحضر) وأكاذيبه وفضح هشاشة شعاراته ومبادئه ليس تجاه الشعوب الأخرى فحسب بل تجاه شعوبه ومجتمعاته ذاتها، فلو أنهم كانوا صادقين في ادعاءاتهم بأنهم “يسعون للحفاظ على حقوق البشر” والتي يقف على رأسها حقهم في الحياة لما تركوا آلافاً منهم يموتون بهذا الوباء من أجل المادة وتحقيق الربح للشركات الكبرى تحت مسمى (عدم توقف عجلة النمو الاقتصادي).

لو أنهم لم يصبوا كل اهتمامهم على وسائل القتل والتدمير ويحفزوا عقول علمائهم لاختراع وتطوير أسلحة الدمار الشامل وغيرها من الأسلحة الفتاكة لقتل وتخويف وإرعاب كل من يهدد مصالحهم الاستعمارية والاستغلالية وأهملوا قطاع الصحة ربما كانوا استبقوا وقوع هذه الكارثة وتوصلوا إلى وسائل وأساليب وعلاجات تمكنهم من التغلب عليها بزمن قياسي.

في المحصلة، لقد كشف هذا الفيروس المجهري أن أسلحتهم النووية وحاملات طائراتهم وفرقاطاتهم وكل ما يملكون من أسلحة ووسائل قتل ودمار لم توفر لهم الأمن والحماية وقد تساووا أمام هذا الفيروس مع من لا يملكون تكنولوجيا تصنيع الرصاصة وليس تصنيع القنبلة الذرية أو النووية. فهل يعي هؤلاء؟

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