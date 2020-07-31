طهران: لن نسمح لأي معتد بالتعرض لحدودنا

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي التأكيد على أن بلاده لن تسمح لأي معتد بالتعرض لحدودها البرية والجوية والبحرية.

ونقلت وكالة ارنا للأنباء عن موسوي قوله في مؤتمر صحفي اليوم إن إيران كقوة اقليمية يهمها أمن واستقرار المنطقة على الدوام، مضيفا أن أمن المنطقة لن يتحقق دون مشاركة وتعاون دولها وهذا الأمر لايروق للقوى الكبرى التي دخلت إلى المنطقة.

وأشار موسوي إلى أن إيران تريد إزالة التوتر ومعالجة سوء الفهم مع جميع الدول مضيفا “إن الشروخ الحاصلة بسبب الخلافات يستغلها الأعداء ومنهم الكيان الصهيوني”.

وأوضح المتحدث أن الخلافات بين الدول ينبغي حلها في إطار احترام وحدة وسيادة الأراضي والقوانين الدولية وعبر الطرق السلمية.

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