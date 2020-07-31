آخر تحديث: 2020-07-31 04:32:08
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انحدار جديد لليرة التركية

التصنيفات: آخر الأخبار,اقتصاد,اقتصاد دولي

تراجعت الليرة التركية لليوم الرابع على التوالي في معاملات متقلبة اليوم بينما هوت السندات الدولية وسط استمرار المخاوف حيال تناقص احتياطي النقد الأجنبي.

وذكرت رويترز أن الليرة التركية انخفضت أكثر من 0.5 بالمئة لتسجل 7.0060 مقابل الدولار في أضعف سعر لها منذ منتصف أيار الماضي.

ويتواصل تدهور العملة التركية بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتردية التي تشهدها البلاد بسبب سياسات نظام رجب طيب أردوغان وإجراءاته القمعية والتي أدت إلى تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

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التصنيفات: آخر الأخبار,اقتصاد,اقتصاد دولي

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