قوى العدوان السعودي تواصل خرق اتفاق الحديدة
واصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 12 قذيفة مدفعية وكاتيوشا وبالأسلحة الرشاشة قرى متفرقة بأطراف مدينة الدريهمي المحاصرة ، مشيرا إلى أن قوى العدوان نفذت عمليتي تسلل على المدينة واستحدثت تحصينات قتالية كبيرة غربها.
وأفاد المصدر بأن قوى العدوان قصفت بأكثر من 17 قذيفة هاون أماكن متفرقة من مديريتي حيس والتحيتا.
وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.
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