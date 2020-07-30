بكين: واشنطن تدّعي دفاعها عن الحرية وتمارس هيمنتها على دولٍ أخرى

أكدت الصين اليوم أن الولايات المتحدة التي تدعي الدفاع عن الديمقراطية والحرية في العالم تمارس الهيمنة من خلال ضغط مسؤوليها على الدول الأخرى لتبني مواقف مطابقة لمواقف واشنطن.

وكان السفير الأميركي لدى البرازيل هدد في مقابلة مع وسائل إعلام برازيلية أي دولة ومن بينها البرازيل بعواقب وخيمة في حال سمحت لشركة هواوي الصينية بالمشاركة ببناء شبكة جي 5.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في مؤتمر صحفي تعليقاً على تصريحات السفير الأميركي “إن بعض السياسيين الأميركيين مثل وزير الخارجية مايك بومبيو وغيره قاموا مرارًا بالضغط على دول أخرى وطالبوها برفض شركة هواوي وساقوا اتهامات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق ضد الشركة”.

وتابع وانغ “إن الولايات المتحدة تدعي أيضا أنها تحافظ على الديمقراطية والحرية لكن ما يراه الجميع هو أن بعض السياسيين الأميركيين مثل بومبيو ضغطوا مرارًا وتكرارًا على دول أخرى وتدخلوا في تعاون الدول الأخرى في بناء شبكات جي 5 وأجبروها علناً على إطاعة إرادة الولايات المتحدة وهذا يعتبر هيمنة”.

وأعرب المتحدث عن أمل الصين في أن تسعى جميع الدول للحفاظ على بيئة أعمال عادلة ومنصفة ومفتوحة وغير تمييزية وتقاوم بحزم التمييز الوطني في التعاون العالمي في مجال العلوم والتكنولوجيا.

طباعة