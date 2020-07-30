المسماري: النظام التركي نقل عشرات الآلاف من المرتزقة لغزو ليبيا
أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي أن النظام التركي نقل آلافاً من جنوده وعشرات الآلاف من المرتزقة الأجانب والإرهابيين من أجل غزو ليبيا.
وقال المسماري في تصريحات نقلتها صحيفة الشروق المصرية “الآن نتحدث عن أكثر من 20 ألف إرهابي ومرتزق نقلهم النظام التركي من سورية وغيرها إلى ليبيا فيما هناك ما بين 2500 و3000 عنصر من القوات التركية يقومون بتشغيل المعدات التقنية الحديثة التي جلبها الجيش التركي لغزو ليبيا”.
وكان المسماري أكد في تصريحات سابقة أوائل الشهر الحالي أن أحلام رئيس النظام التركي رجب أردوغان في السيطرة على النفط الليبي أوهام لن تتحقق مشيراً إلى أن الجيش جاهز لمواجهة أي عدوان عسكري.
وبشأن خطوط التماس في منطقتي سرت والجفرة قال المتحدث العسكري الليبي إن الأوضاع الميدانية في المنطقتين يسودها الهدوء مشيراً إلى أن جميع خطوط الدفاع تم تدعيمها بشكل يتيح لها التصدي لأي محاولة من جانب الميليشيات للاقتراب من سرت.
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