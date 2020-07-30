الحرارة تميل للانخفاض

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو شديد الحرارة وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غداً للانخفاض بشكل تدريجي بدءاً من المناطق الغربية والجنوبية والجبلية مع بقائها أعلى من المعدل بنحو 3 إلى 5 درجات ويكون الجو حاراً وصحواً مع ظهور بعض السحب المتفرقة وشديد الحرارة سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة لطيفاً ليلاً مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية على المناطق الغربية والمرتفعات الجبلية خلال ساعات الصباح.

وبالنسبة ليوم السبت تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بنحو 2 إلى 5 درجات ويكون الجو حارا وصحوا مع ظهور بعض السحب المتفرقة وفرصة لهطل زخات رعدية من المطر في المنطقة الساحلية وحارا جدا وسديميا مغبرا في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الخميس الجمعة السبت دمشق 43 /22 40 /23 39 /22 القنيطرة 38 /19 35 /20 35 /20 درعا 40 /22 37 /21 37 /21 السويداء 35 /21 32 /20 32 /19 حمص 37 /22 33 /23 32 /21 حماة 42 /24 38 /23 37 /21 الحسكة 45 /26 44 /26 43 /25 اللاذقية 33 /26 32 /27 31 /26 طرطوس 32 /25 31 /26 31 /24 حلب 41 /24 38 /23 38 /22 إدلب 39 /23 36 /23 35 /22 دير الزور 45 /30 43 /29 43 /27 الرقة 45 /27 42 /26 41 /25

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