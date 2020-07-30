زاسبيكين: روسيا تقف إلى جانب سورية في مواجهة الإجراءات القسرية الأمريكية

أكد سفير روسيا الاتحادية في لبنان ألكسندر زاسبيكين وقوف بلاده إلى جانب سورية في مواجهة الإجراءات الأمريكية القسرية أحادية الجانب ولا سيما ما يسمى قانون قيصر مشيرا إلى أن هذه الإجراءات انتهاك للقانون الدولي.

وشدد زاسبيكين في حديث صحفي نشر اليوم على أن الإجراءات القسرية المفروضة على الشعب السوري مصيرها الفشل وقال “إن الشعب السوري الذي انتصر على الإرهاب خلال معركة طويلة سينتصر على محاولات التجويع التي تجري الآن”.

وأضاف: “قانون قيصر حلقة من مسلسل الإجراءات الأمريكية القسرية ونحن نقف إلى جانب سورية في هذه المعركة الاقتصادية” مشيرا إلى أن سورية قادرة على تجاوز هذه الإجراءات من خلال شعبها الغني بالكفاءات.

وفيما يتعلق بلبنان قال زاسبيكين إن “الأمريكيين يهيئون للفوضى في لبنان” مؤكدا أن هذا الأمر لا يحتاج إلى الكثير من التحليل.

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