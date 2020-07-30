دراسة: ثلث أطفال العالم لديهم كميات خطيرة من الرصاص بالدم

كشفت دراسة جديدة أن ما يقرب من ثلث الأطفال في أنحاء العالم لديهم مستويات مرتفعة من الرصاص في الدم موضحة أن التلوث به يعرض ملايين الصغار لخطر الإصابة بضرر عقلي أو بدني يتعذر شفاؤه.

وذكرت رويترز أن الدراسة التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ومجموعة بيور إيرث البيئية أظهرت أن نحو 800 مليون طفل لديهم مستوى خمسة ميكروغرامات من الرصاص لكل عشر اللتر أو أعلى في مجرى الدم وهي مستويات تعد مرتفعة بما يكفي للإضرار بنمو الأدمغة والأجهزة العصبية والأعضاء الحيوية مثل القلب والرئتين.

وجاء في تقرير حول الدراسة نشر اليوم “النتيجة التي لا لبس فيها لهذا البحث هي أن الرصاص يسمم الأطفال في أنحاء العالم على نطاق هائل ولم يتم التعرف عليه من قبل” مشيراً إلى أنه كلما زادت الفترة التي لا يكتشف فيها التسمم في الدم ويبقى دون علاج أصبح الأمر أكثر خطورة وربما يكون مميتاً.

ولفت التقرير إلى مجموعة واسعة من العوامل المسؤولة عن المستويات المرتفعة من الرصاص في دم الأطفال منها بطاريات الرصاص الحمضية والبيوت المطلية بالرصاص ومستودعات النفايات الإلكترونية المطلية بالرصاص والأغذية الملوثة بسبب الأواني الخزفية المطلية بالرصاص مشددا على ضرورة التخلص من هكذا مسببات ممرضة.

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