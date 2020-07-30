آخر تحديث: 2020-07-30 11:40:58
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العزب: ستة طلاب في الفرع العلمي نالوا العلامة التامة 2900/2900 واثنان حصلا على مجموع 2899 وأربعة على مجموع 2898

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