وزير التربية: نسبة النجاح في الفرع العلمي 71.78 بالمئة وفي الفرع الأدبي 60.21 بالمئة

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 9 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 30 تموز 2020
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شريط الأخبار
الاحتلال يعتقل 13 فلسطينياً
زاسبيكين: روسيا تقف إلى جانب سورية في مواجهة الإجراءات القسرية الأمريكية
سفير روسيا لدى مصر: لا نعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا
صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة بكل فروعها للعام الدراسي 2019 -2020
التربية: إعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة التاسعة والنصف من صباح اليوم
سلطات النظام التركي تعتقل 15 من المسؤولين المحليين في ماردين
139 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة
الرئيس الأسد يستقبل لافرنتييف وفيرشينين.. تطوير العلاقات الثنائية وبذل الجهود للتوصل إلى حلول للمصاعب الناتجة عن سياسات بعض الدول الغربية ضد سورية
الجالية الفلسطينية في أوروبا تطالب بوقف جرائم الاحتلال المتواصلة
الجعفري: استمرار الغرب بفرض إجراءات اقتصادية على سورية يؤكد زيف ادعاءاته الإنسانية ومواصلته انتهاك سيادتها ودعم الإرهاب فيها
بكين.. التدخلات الأوروبية بشؤون هونغ كونغ انتهاك للعلاقات الدولية
البرلمان الإيطالي يجيز تمديد حالة الطوارئ لمكافحة كورونا
الرئيس الكوبي: التدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا خرق للقانون الدولي
القبض على إرهابيين اثنين تسللا من منطقة التنف بريف حمص الشرقي
هيومن رايتس ووتش تدعو للتحقيق بحالات تعذيب على أيدي قوات أردوغان