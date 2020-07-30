سفير روسيا لدى مصر: لا نعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا
نفى سفير روسيا الاتحادية لدى مصر غيورغي بوريسينكو المزاعم التي تحدثت عن عزم بلاده إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا مؤكدا أن موسكو لم ترسل أي طلب بهذا الخصوص إلى السلطات الليبية.
وقال بوريسينكو في مقابلة تلفزيونية ردا على سؤال بهذا الخصوص: “ليس لدى روسيا مثل هذه الخطط .. لم تقدم أي طلبات من الجانب الروسي للسلطات الليبية لإنشاء أي قاعدة عسكرية أو قاعدة بحرية”.
وكانت مصادر في حكومة الوفاق الليبية قالت في وقت سابق إن روسيا “تخطط لإنشاء قواعد في سرت والجفرة”.
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