د.رحيم هادي الشمخي

في الأشجار وهي تعاني الجفاف والاغتيال، في الأرض التي جرفتها الرغبات الغبية، وفقدان البصيرة، في المباني التي هانت علينا، والأخرى المبتذلة، في البرك والأهوار والمستنقعات، في فيضان الشروخ والكسور، في الظلام والأوهام، في كل مكان هو قبيح.

أرى هذا الوجه الماثل أمامي الآن، وجه مثير للمخاوف التي تضغط بقوة تفوق الاحتمال، إنه يقترب مني، ومن مسامه تخرج آلاف الأسلاك، وكأنها تريد أن تلحق بي وتنغرز في رأسي، أسرعت بالابتعاد، متجهاً إلى بهو (الديرة)، وأنا أتمنى رؤية (جدتي) التي أرى فيها أمي وأبي وبقية الأسرة حتى الجد الأول، إنه تاريخ طويل ، تضعه أمامك ببساطة ووضوح، يشيع فيك إرادة البقاء والإصرار على الاستمرار، ورغم سنواتها التي لا تحصى، أراها تفيض حيوية وتوهجاً بينما أغلب أعمدة الديرة التي كانت مزدهية تم تكسيرها حجراً حجراً.

قالت جدتي عند اقترابي منها بلهفة أشركتني فرحتها: عدت لي.

قلت متأثر بندمي: وكم تأخرت يا جدتي

اهتمامها وتركيزها وهي تربّت على كتفي بود وتواصل حميم أمدتني بقوة لم أكن أحتاج غيرها، حكيت لها، واصفاً الوجه الذي أصبح مسيطراً وظاهراً للعيان في العالم كله.. نظرت في عيني نظرة طويلة وقالت:

– هذا ما تراه عندما نترك الشر يحمي الحقيقة، ثم قالت بعفوية واندفاع:

إنه وجه مخيف، قالت جدتي بهدوء.

– لكنه وجه الشيطان الأخرس.

ثم سكتت عن الكلام، وملامحها تبث الإشارات والتنبيهات في الفراغ.

عندها عدت إلى الشوارع الشديدة الازدحام بأجساد تسير بلا رؤوس وهي حاملة بين يديها الوجه الذي أراه، أسرعت لاجئاً إلى جدتي وأنا أتحسس رأسي

حينها تذكرت أغنية الفنان سعدون جابر:

الله يا ديرة هلي، وهلج وين ينجوى

رحم الله جدتي وأسرتها الجميلة وحكاياتها الممتعة طوال السنين، ونحن في زمن غير زمانها.

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