(زراعة طرطوس) : لا إصابات بين الأغنام بمرض طاعون المجترات الصغيرة في المحافظة

طرطوس - أيهم ابراهيم

بعد مرض التهاب جدري البقر العقدي الذي أصاب قطعان الأبقار في محافظة طرطوس، و الخسائر الكبيرة التي ألحقها بالمربين نتيجة نفوق الأبقار المصابة تم تداول أخبار ضمن المحافظة عن إصابة عدد من قطعان المواشي ( الأغنام ) بمرض طاعون الأغنام ونفوق عدد منها في ريف طرطوس منطقة صافيتا تحديداً الأمر الذي دفع ب(تشرين) لاستيضاح الأمر من مديرية زراعة طرطوس حيث أكد الدكتور نزيه سليمان – رئيس دائرة الصحة الحيوانية في المديرية أنه لم يتم الاشتباه بأي حالة تدعي للإصابة بمرض طاعون المجترات الصغيرة ضمن المحافظة مشيراً لإطلاق وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة (الفاو) و نقابة الأطباء البيطريين حملة لتحصين قطعان الأغنام و الماعز التي تتجاوز أعمارها 3 أشهر ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة ، و فيما يخص اللقاحات المستخدمة لمعالجة الأمراض الحيوانية أوضح سليمان أن جميع هذه اللقاحات آمنة و موزعة من قبل وزارة الزراعة و تقدم بشكل مجاني لجميع المربين .

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