شركة سكر حمص مثقلة بشح المواد الأولية

حمص – إسماعيل عيد الحي

بلغت قيمة مبيعات شركة سكر حمص حتى نهاية حزيران الماضي ٣ مليارات و٦٤٠ مليون ليرة، فيما بلغ إنتاج الشركة لكل المنتجات الرئيسية والثانوية للفترة نفسها ما قيمته ٣ مليارات و٢٢٣ مليون ليرة وبلغت الكمية التي تم استجرارها من مادة بذرة القطن المخطط من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان حوالي 8200 طن ومع ذلك لا يزال معمل السكر متوقفاً لعدم توفر المادة الأولية التي كانت تتمثل في الشوندر السكري المنتج محلياً وفي السكر الأحمر الخام المستورد وعن الصعوبات التي تواجهها الشركة قال مديرها العام عبدو محمود :

” تتمثل صعوبات عملنا بعدم توفر المواد الأولية اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية (سكر أحمر ومولاس) وفي حال تم تأمينها فستكون بأسعار مرتفعة نتيجة الحصار الاقتصادي وفرض (إرهاب قيصر) على بلدنا”، لافتاً إلى ضرورة تأمين المواد الأولية بشكل مستمر وعلى مدار العام لضمان استمرارية تشغيل المعامل وتحقيق الخطة الإنتاجية بأسعار مناسبة. ورأى أهمية الموافقة على التعاقد بموجب عقود سنوية لتغطية النقص الحاصل لليد العاملة وبشكل مستمر وبالنسبة لمادة السكر الأبيض اقترح أن يتم شراء السكر من بلد المنشأ مباشرة بالمقايضة مستقبلاً عن طريق اتفاقية حكومية وأن يتم منح إجازات الاستيراد لمادة السكر الأبيض بعد عرضها على وزارة الصناعة.

وفيما يخص الخطة الاستثمارية للشركة قال محمود: تم التثبيت لمشروع توريد وتركيب وتشغيل مجموعة تبريد مع كل الملحقات اللازمة والأعمال المدنية لزوم تبريد الكريمة عن طريق المياه المثلجة في معمل الخميرة بطاقة لا تقل عن 100 ألف كيلو كالوري وتقوم الشركة حالياً بإعداد مشروع العقد وبدء التنفيذ بقيمة 137مليوناً و٥٠٠ ألف وعن المسابقة التي أعلن عنها في الشركة سابقاً وتقدم إليها الكثيرون قال:” تم إجراء المسابقة لتعيين 208 عمال في النصف الثاني من شهر شباط الماضي على مستوى وزارة الصناعة وتم ندب ٤٤ عاملاً من الأسمدة إلى الشركة لغاية تاريخه”.

طباعة