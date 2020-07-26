تموين حمص تشدد الرقابة على الأسواق استعداداً للعيد

حمص – إسماعيل عبد الحي

أكد المهندس رامي اليوسف مدير التموين وحماية المستهلك في حمص أنه تم تقسيم المحافظة إلى قطاعات في المدينة وشعب تموينية في الريف لمراقبة جميع الفعاليات التجارية وخاصة التي تبيع مستلزمات العيد من( ألبسة، وأحذية وحلويات، وسكاكر ،وموالح)، إضافة لألعاب الأطفال التي تمس سلامتهم العامة من (مسدسات ،وبنادق الخرز والمفرقعات)، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين من خلال تنظيم الضبوط التموينية وإحالة المخالفين موجوداً وإغلاق فعالياتهم

وسحب عينات من المواد المشتبه بمخالفتها للمواصفات والتأكد من الشروط المطلوبة وخاصة مستلزمات العيد من خلال دورية نوعية ومتخصصة لإجراء عملية سبر للأسعار ولكل المواد بشكل يومي، والتأكد من توفر المواد والسلع وانسيابها بالأسواق بالشكل الكافي والجودة والمواصفة المطلوبة وتدعيم المناوبة على هاتف الشكاوى (١١٩ – ٠٩٩٥١١٩١١٩) على مدار الساعة ومتابعة كل مايرد من المواطنين من شكاوى ومعالجتها بشكل فوري.

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