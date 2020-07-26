الأسرة التموينية بدير الزور تبحث التحضيرات لعطلة عيد الأضحى المبارك

ديرالزور - مالك الجاسم

بحثت الأسرة التموينية في دير الزور تحضيرات المحافظة لعطلة عيد الأضحى المبارك .

وخلال حديثه أكد محافظ ديرالزور عبد المجيد الكواكبي ضرورة الجاهزية التامة والعمل على توفير مادة الخبز و كل السلع والمواد الأساسية والمحروقات ومراقبة الأسواق والبضائع لمنع الغش والتلاعب بالأسعار ومراقبة المطاعم ومحال بيع المواد الغذائية من ناحية النظافة والتعقيم والتقيد بالقواعد الصحية.

ولفت محافظ ديرالزور إلى أهمية التشدد في تطبيق الإجراءات الصحية للتصدي لفيروس كورونا ولاسيما تجنب حالات الازدحام وارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على التباعد المكاني.

وأكد الكواكبي ضرورة طرح مادة الخبز وكميات كافية من المواد الغذائية والاستهلاكية عبر صالات السورية للتجارة التي ستواصل عملها من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية العاشرة ليلاً وتسيير سيارات جوالة لبيع الخبز والسلال الغذائية في كل أنحاء المحافظة، وتوفير كميات كافية من المحروقات في محطات الوقود العامة والخاصة.

وخلال الاجتماع تم بحث واقع عملية تسويق الحبوب وعمل مطحنة الفرات وفرع مؤسسة العمران.

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