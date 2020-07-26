القبض على امرأة في جبلة عذّبت أولاد زوجها والشؤون الاجتماعية تتعهد برعايتها

اللاذقية - نهلة أبو تك

في حادثة تعذيب أطفال جديدة على يد زوجة الأب، قال الدكتور أحمد الفرا مدير الهيئة العامة لمشفى الأطفال في اللاذقية لـ(تشرين): وصلت إلى مشفى التوليد والأطفال الطفلة ( أريج . أ) مواليد ٢٠١٣ وهي من سكان منطقة الغاب بحماة وعليها آثار ضرب وتعذيب وحروق، وقد تم إسعاف الطفلة من قبل والدها بسبب تعرضها للضرب والتعذيب والحرق بشكل وحشي من قبل زوجة أبيها المدعوة (صباح . ا) مواليد ١٩٧٥ ، وهم يسكنون ويعملون ضمن إحدى المزارع في ريف مدينة جبلة.

وأضاف الفرا: على الفور قمنا بإعلام قسم شرطة الصليبة في اللاذقية، ومن خلال المتابعة قام مركز الشرطة الخارجي في مدينة جبلة بإلقاء القبض على المدعوة ( صباح) وبالتحقيق معها اعترفت بقيامها بتعذيب وتعنيف بنتي زوجها التوءم الطفلتين ( أريج وجود) مواليد ٢٠١٣ كونهما مشاكستين، وبعرض الطفلة (جود) على الطبابة الشرعية تبين وجود كدمات على الظهر والرأس وآثار عض على الظهر، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليها إلى القضاء المختص.

وبيّن الفرا أن محافظ اللاذقية وممثل عن الشؤون الاجتماعية والعمل زارا الطفلة في المشفى واطمئنا على وضعها وتلقيها العناية اللازمة، كما ستقوم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل باللاذقية وفور تماثل الطفلة للشفاء بنقلها إلى مركز الرعاية لتقديم المساعدة لها.

وأثار خبر تعذيب الطفلة صدىً واسعاً في اللاذقية، حيث عبّر العديد من المواطنين عن استيائهم من تصرفات غريبة عن مجتمعنا كهذه وطالبوا بضرورة القصاص العادل.

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