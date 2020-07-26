نشر قبل 11 ساعة

مجلس الوزراء يكلف الوزارات المعنية بزيادة إنتاج الكمامات القماشية لتوزيعها على العاملين في مؤسسات الدولة ممن هم على احتكاك مباشر مع المراجعين، على أن تكون كل وزارة مسؤولة بشكل مباشر عن حسن تطبيق الإجراءات الاحترازية في المؤسسات التابعة لها ويشدد على تطبيق إجراءات الوقاية والتباعد المكاني في امتحانات الجامعات والمعاهد