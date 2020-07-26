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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 6 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 27 تموز 2020
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شريط الأخبار
العماد أيوب يشارك في الاحتفال بعيد الأسطول البحري الروسي في طرطوس
عراقجي: لن نتنازل عن الحقوق النووية للشعب الإيراني
طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المناطق السكنية في اليمن
برلماني إيراني: اعتراض المقاتلات الأميركية الطائرة المدنية انتهاك سافر للقوانين الدولية
سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء خرقها الأجواء اللبنانية
انفجاران بمعسكر للقوات العراقية جنوب بغداد بسبب ارتفاع الحرارة
التعليم العالي تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريسية في الجامعات والمعاهد العليا
استشهاد 27 فلسطينياً واعتقال 2330 خلال ستة أشهر
دبور: سورية مرتكز الأمن القومي العربي والدولي
عراب الفوضى الصهيوني برنار ليفي في ليبيا مجدداً
الثقافة الفلسطينية تطالب بحماية مؤسساتها من اعتداءات الاحتلال
مجلس الوزراء يعتمد خطة تعزيز دور القطاع العام الصناعي ويشدد على الالتزام بإجراءات التصدي لكورونا
اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع الشعب السوري: انتخابات مجلس الشعب انتصار لإرادة السوريين
الصحة: 23 إصابة بكورونا وشفاء 9 حالات ووفاة اثنتين
إيران تؤكد على حقها في مقاضاة الولايات المتحدة