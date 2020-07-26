تشيلسي يهزم ولفرهامبتون في الدوري الإنكليزي ويحجز مقعداً في دوري أبطال أوروبا

فاز تشيلسي اليوم على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الأخيرة للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة الـ 46 من الشوط الأول من ركلة جزاء نفذها ميسون ماونت بنجاح محرزاً الهدف الأول لفريقه وبعد دقيقتين سجل المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو هدف تشيلسي الثاني.

وبهذا الفوز تأهل تشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث كان يحتاج إلى نقطة واحدة لضمان التأهل إلى دوري الأبطال وسط منافسة ثلاثية مع مانشستر يونايتد وليستر سيتي.

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