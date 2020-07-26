593 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

سجلت وزارة الصحة الجزائرية 593 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا في الوزارة “حصيلة الإصابات بالفيروس في الجزائر ارتفعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بواقع 593 مقابل 605 في إحصائية أمس لتصل إلى مستوى 26764 إصابة في حين زاد عدد الوفيات الناجمة خلال الفترة ذاتها بواقع تسع حالات مقابل عشرة في إحصائية أمس لتبلغ حصيلة الوفيات 1155”.

وفي تونس سجلت وزارة الصحة 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 8 حالات لقادمين من الخارج خلال اليوم الأخير ليصل الإجمالي إلى 1452 بينما استقر عدد الوفيات عند 50.

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