عراقجي: لن نتنازل عن الحقوق النووية للشعب الإيراني

جدد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التأكيد على أن بلاده لن تتنازل عن الحقوق المشروعة للشعب الإيراني في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية أمام البلطجة الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن عراقجي قوله في مقال نشر في صحيفة بوليتيكا بولسكا بعنوان”أهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من البرنامج النووي السلمي اليوم إن البرنامج النووي لإيران جزء من خطة واسعة وواضحة بالنسبة لطهران على مدار ستين عاما الأخيرة ولا سيما عقب إنشاء منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والتي تهدف إلى استغلال المعرفة النووية لتلبية احتياجات إيران اللازمة لتحقيق التنمية سواء قبل الثورة الإسلامية أم بعدها.

وأشار عراقجي إلى أن بلاده انضمت إلى جميع الاتفاقيات والمعاهدات المقبولة دوليا وقدمت خططها حول استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مثل الأعضاء الآخرين في الأمم المتحدة لافتا إلى أن برنامج منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لاستخدام المعرفة النووية والأنشطة السلمية تبلور قبل الثورة وبمشاركة العديد من الدول الأخرى.

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