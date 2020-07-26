طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المناطق السكنية في اليمن

شنّ طيران العدوان السعودي اليوم 12 غارة على مناطق متفرقة من محافظتي الجوف ومأرب اليمنيتين مستهدفاً المناطق والأحياء السكنية.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر أمني قوله إن طيران العدوان استهدف بأربع غارات منطقة المرازيق بمديرية الحزم ومديرية خب والشعف في الجوف كما شن خمس غارات على مديرية مجزر و3 غارات على جبل هيلان بمديرية صرواح في محافظة مأرب.

وكان طيران العدوان شن أول من أمس 11 غارة على مناطق متفرقة من محافظتي الجوف ومأرب اليمنيتين.

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