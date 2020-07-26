برلماني إيراني: اعتراض المقاتلات الأميركية الطائرة المدنية انتهاك سافر للقوانين الدولية

أكد عضو اللجنة الاجتماعية البرلمانية في إيران علي أصغر عنابستاني أن اعتراض المقاتلات الأميركية الطائرة المدنية الإيرانية قبل أيام يمثل انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية .

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن عنابستاني قوله في تصريح صحفي اليوم إن الأميركيين دللوا بتصرفاتهم على عدم احترامهم لأي قانون دولي وأنهم لا يكترثون بها مطلقاً وهذه ليست المرة الأولى لمثل هذه التصرفات بل يمارسونها باستمرار بسبب سلوكهم المتغطرس وشعورهم بالقوة الزائفة ونهجهم العدائي .

ودعا عنابستاني إلى متابعة موضوع إدانة الولايات المتحدة في مجلس الأمن والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الأميركيين قاموا بمثل هذه الممارسات اليائسة في السابق ولا يزالون.

يذكر أن طائرة ايرباص 310 التابعة لشركة ماهان الإيرانية كانت فى رحلة لها من طهران إلى بيروت الخميس الماضي واعترضتها مقاتلتان أميركيتان من طراز اف 15 فوق الأجواء السورية ما اضطر قائد الطائرة لخفض الارتفاع بصورة مفاجئة الأمر الذي أدى إلى إصابة بعض الركاب ومن ثم واصلت الطائرة الرحلة وحطت فى مطار بيروت.

طباعة