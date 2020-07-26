سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء خرقها الأجواء اللبنانية
اعترف العدو الإسرائيلي بسقوط إحدى طائراته المسيرة اليوم أثناء خرقها الأجواء اللبنانية.
وأشارت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي إلى تأكيد قوات الاحتلال على لسان المتحدث باسمها نبأ سقوط الطائرة المسيرة.
وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أفادت في وقت سابق بخرق طائرة استطلاع مسيرة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية وتحليقها على علو منخفض في خراج بلدة حولا.
ويخرق العدو الإسرائيلي بشكل دائم أجواء لبنان ومياهه وأراضيه منتهكاً القوانين والقرارات الدولية.
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