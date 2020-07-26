حريق يلتهم 125 دونماً من الأراضي الحراجية والزراعية في القنيطرة

القنيطرة - ممدوح عوض

تمكنت مساء اليوم آليات دائرة الحراج في مديرية زراعة القنيطرة بالتعاون مع فوج الإطفاء بالمحافظة من إطفاء الحرائق التي نشبت في محيط سد كودنة، حيث ذكر مدير الحراج بمديرية زراعة القنيطرة المهندس أحمد ديب أن الحريق التهم 100 دونم من الأراضي الرعوية والزراعية و25 دونماً من الأراضي الحراجية، موضحاً أن الحريق أتى على عشرات الأشجار الحراجية في موقع سد كودنة، وأشار إلى أن الحريق ناتج عن إهمال بعض المواطنين وعدم مراعاة السلامة العامة وذلك بإلقاء أعقاب السجائر على جوانب الطرقات العامة وخاصة خلال فصل الصيف، حيث تتواجد الأعشاب اليابسة بكثرة في هذا الفصل، لافتاً إلى أن عدداً من الحرائق خلال الموسم الحالي تمت بالطريقة وأدت إلى خسائر كبيرة الإخوة الفلاحين .

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