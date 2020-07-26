الأول من أيلول القادم بدء العام الدراسي 2020-2021

حدّدت وزارة التربية الأول من أيلول القادم موعداً لبدء العام الدراسي 2020-2021 في جميع المدارس الرسمية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: موعد بدء العام الدراسي 2020-2021 صباح يوم الثلاثاء الواقع في 1 أيلول 2020 في جميع المدارس الرسمية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها بجميع أنواعها ومستويات مراحلها رياض الأطفال والتعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية العامة والشرعية والمهنية والمعاهد المتوسطة التابعة لوزارة التربية.

كما حددت الوزارة يوم الثلاثاء 25-8-2020 موعداً لبدء دوام الإداريين والمعلمين والمدرسين.

وكانت وزارة التربية أعلنت في الـ 22 من الشهر الجاري عن إجراءاتها الصحية المتخذة للعودة إلى المدارس بناء على الإرشادات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة وعن المنظمات الدولية حول تدابير الصحة العمومية المتعلقة بالمدارس في إطار التصدي لفيروس كورونا.

طباعة