إصابة 3 عمال بإخماد حريق في وحدة غاز جباب بريف درعا

أخمدَ عمال وحدة غاز جباب بريف درعا اليوم حريقاً اندلع ضمن الوحدة وأدى إلى إصابة ثلاثة عمال بحروق وأضرار مادية.

وذكر رئيس وحدة غاز جباب نعيم الجبر لمراسلة سانا أنه تم نقل العمال المصابين إلى المشفى العسكري في الصنمين ثم نقلوا إلى مشافي دمشق لتلقي العلاج اللازم، مشيراً إلى أن الحريق تسبب أيضاً باحتراق 7 قبانات معدة لوزن أسطوانات الغاز وخروجها عن الخدمة نهائياً إضافة إلى تلف عدد من أسطوانات الغاز.

وأوضح الجبر أنه تمت السيطرة على الحريق من قبل عمال الوحدة حيث توجد سيارة إطفاء خاصة لديهم، مبيناً أن أسباب الحريق لم تعرف بعد مرجحاً أن تكون درجات الحرارة العالية وأن العمل جار على كشف سبب اندلاعه.

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