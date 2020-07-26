انفجاران بمعسكر للقوات العراقية جنوب بغداد بسبب ارتفاع الحرارة

هز انفجاران متتاليان معسكراً للشرطة العراقية وقوات الحشد الشعبي جنوب العاصمة بغداد.

وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية: إن انفجارين وقعا مساء اليوم في معسكر الصقر الذي يضم وحدات من قوات الشرطة العراقية والحشد الشعبي العراقي في منطقة السيدية جنوب بغداد.

وفي بيان لاحق قالت الخلية: تبين أن سبب الانفجارين هو انفجار مستودع أعتدة وذخائر تابع للشرطة الاتحادية بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء التخزين.

وباشرت فرق الإطفاء في جهاز الدفاع المدني العراقي بإخماد النيران التي اندلعت جراء الانفجارين.

وقال مدير عام الجهاز اللواء كاظم سلمان في بيان:تم زج خمس عشرة فرقة في محاولة للسيطرة على الحريق، مشيراً إلى أنه تم تطويق مكان الحادث وحتى الآن لا توجد أي إصابات.

وفي وقت سابق قال مصدر بالحشد الشعبي في اتصال هاتفي مع مراسلة سانا في بغداد إن طائرات مسيرة أمريكية حومت طويلا حول المعسكر قبل حدوث الانفجارين وإن طائرات أباتشى أمريكية حلقت فوق المعسكر بعد الانفجارين.

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