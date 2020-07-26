تشرين

(درهم وقاية خير من قنطار علاج) فكيف إذا كان ذلك مع سرعة انتشار فيروس ( كورونا) وتزايد أعداد الإصابة به عالمياً بما يتطلب أخذ الإجراءات الوقائية والاحتياطات والوقاية من العدوى أو نقلها هي ما بدأ به خبير التداوي بالأعشاب عبد العزيز العلي الذي يرى ضرورة تقوية المناعة لتكون المفتاح لكل وقاية .

تقوية المناعة ولا سيما خلال الفترة الحالية وسرعة انتشار الفيروس تتطلب حسب العلي الحرص والوقاية كما تتطلب تطهير الجهاز التنفسي العلوي بمكونات بسيطة أولها ؛ القرنفل الذي يطهر البلعوم والقرفة والزعتر البري والعكبر والغذاء الملكي لتقوية المناعة وهناك 11 خلطة يجري عليها دراسة معمقة .

وطريقة الوقاية والتطهير هذه تكون بالتبخير بالقرنفل مع بقية المكونات السابقة بعد وضعه في الماء الساخن والمضمضة به واستنشاقه، والأمر الآخر ممنوع تناول اللحوم فهي خط أحمر ويتم الاعتماد على السوائل وعلى تناول الخضار والإكثار من شرب الماء ومن لديه مناعة فلا داعي للخوف .

وأكد على أن من يموت بسبب هذا المرض تكون لديه أمراض أخرى وليس لديه مناعة كأمراض الرئة ،والتدرن الرئوي والتهاب المري، والتقدم في السن وغيرها ويجب ان تكون الوقاية ملازمة للشخص عن طريق عدم المخالطة والابتعاد عن المصافحة.

ولفت إلى علاج حالة مصابة بالفيروس تم اتخاذ إجراءات لها مع الأيام الأولى للإصابة ولاقت نتائج جيدة عبر تطبيق خلطة تتألف من :الرمان والليمون والتمر الهندي ومن السوس وشربها المريض بعد صيام ثلاثة أيام أي بعد أن نظفت المعدة وتم شربها على الريق وتعافى الشخص لأن الصيام خلال الأيام الثلاث يجدد الخلايا وتموت الجرائيم كما يكون الدواء بالابتعاد عن اللحوم والدجاج ولاسيما أن الدجاج يعطى هرمونات وهذه تضاعف الأذى.

ونصح العلي الأمهات بالتركيز على الرضاعة الطبيعية لتقوية مناعة أطفالهن ففي الغرب توجد نسبة عالية لانتشار الفيروس وهي أكثر من انتشاره لدينا لأن تركيز أغلبية النساء لدينا على الرضاعة الطبيعية، وذلك له دور كبير في قلة نسبة الإصابة قياساً مع الدول الأخرى .

وأشار العلي إلى أنه يعالج المرضى بالمجان ولديه الكثير من التجارب عن حالات لأمراض أخرى تم الشفاء منها .

كما شدد على ضرورة الابتعاد عن الأطعمة الجاهزة المصنعة في الأسواق لما تتعرض له من عوامل عدة كالشمس أو شروط التخزين ومثال على ذلك بعض أنواع البسكويت كما شدد على ضرورة الاعتماد على تحضير الطعام المنزلي والتركيز على الخضراوات و زيت الزيتون .

طباعة