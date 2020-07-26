(تشرين) ترصد تأهب القطاع الصحي في درعا للعمل أثناء عطلة العيد

درعا - وليد الزعبي

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك قامت مديرية صحة درعا باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير من أجل استقبال الحالات المرضية في مشافيها ومراكزها الصحية وتقديم الخدمات المطلوبة لها.

وأوضح الدكتور أشرف برمو_ مدير صحة درعا أنه تم في هذا الشأن تنظيم مناوبات في كل أقسام المشافي على مدار 24 ساعة، وبما يحقق تغطية كلّ الأمراض التنفسية والحالات المرضية المعوية والمعدية والتسممات والحوادث العادية والطارئة بالخدمات الطبية اللازمة، بالتوازي مع توفير كلّ متطلبات الإسعاف من سيارات وتجهيزات وأدوية.

وأشار مدير الصحة إلى توجيه دائرة الأمراض البيئية والمزمنة لاتخاذ عدة إجراءات يأتي في مقدمتها تسمية فريق تقصي وبائي للعمل في مراقبة المطاعم ومعامل الأغذية، والتأكد من توفر الشروط الصحية وسلامة العاملين فيها وحيازتهم على البطاقات الصحية اللازمة والتزامهم بالقواعد الصحية في تقديم الأطعمة والمشروبات وفقاً للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس( كورونا)، والعمل على منع الباعة الجوالين من تقديم المشروبات غير المصنعة آلياً أو تقديم الخضار الملوثة وغير الناضجة مع السندويش والمأكولات المكشوفة، ومراقبة مياه الشرب يومياً بالتعاون مع مؤسسة المياه للتأكد من وجود الكلور فيها وعدم تلوثها.

جدير بالذكر أن الحاجة ملحة لمنع تداول وبيع الألعاب المؤذية كالمفرقعات والألعاب ذات الطلقات البلاستيكية وغيرها وحتى مصادرتها وذلك نظراً لخطورتها على الصحة العامة خاصةً وأن عيد الفطر الماضي شهد ألعابا نارية مرعبة الأصوات وخطيرة على الأطفال، وكذلك العمل لمنع ركوب الخيل والشاحنات والأراجيح الخطرة من قبل الأطفال واللعب في الشوارع والساحات العامة تجنباً لأي طارئ.

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