التعليم العالي تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريسية في الجامعات والمعاهد العليا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن حاجتها لتعيين مؤهلين “سوريين ومن في حكمهم” من حملة شهادة الدكتوراه أو المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية في جامعات “دمشق وحلب وتشرين والبعث والفرات وحماة وطرطوس” والمعاهد “الوطني للإدارة العامة والعالي للدراسات والبحوث السكانية والعالي لإدارة الأعمال”.

وحددت الوزارة في إعلان لها اليوم تلقت سانا نسخة منه موعد تقديم الطلبات للمسابقة اعتبارا من 13-9-2020 ولغاية 12-11-2020 إلى الجامعات أو المعاهد العليا المذكورة بالإضافة إلى شروط التقدم للمسابقة.

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم إلى إرفاق بعض الوثائق مع طلبات التقديم منها “السيرة الذاتية للمتقدم مبينا فيها السجل العلمي والأكاديمي والأبحاث والمؤلفات المنشورة وصورة مصدقة ومترجمة عن شهادة الدكتوراة أو المؤهل العلمي المعتمد وقرار معادلة الشهادات غير السورية من مجلس التعليم العالي ونسخة عن قرارات الإيفاد والتعديلات الطارئة عليها إذا كان موفدا وموافقة الجهة التي يعمل بها اذا كان موظفا” مشيرة إلى أنه بإمكان الراغبين الاطلاع على المزيد من المعلومات والتفاصيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم اعتماد أسماء المتقدمين المحققين للشروط لكل جامعة على حدة حيث يتم استكمال إجراءات الإعلان ضمنها وتعرض على مجلس الجامعة أو المعهد لإقرارها.

طباعة