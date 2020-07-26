ستاندرز آند بورز: الاقتصاد التركي يشهد تراجعاً وانكماشاً

أعلنت وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني تراجع الاقتصاد التركي متوقعة أن يشهد انكماشاً بنسبة 3.3 بالمئة مع نهاية العالم الجاري.

ونقلت (صحيفة زمان) التركية عن الوكالة قولها إن معدلات التضخم المرتفعة واتساع العجز الجاري في الاقتصاد التركي إشارات وعلامات على عودة عدم التوازن بين الإيرادات والمصروفات.

وكانت بيانات وزارة مالية النظام التركي أظهرت مؤخراً تسجيل عجز في الميزانية قدره 17.3 مليار ليرة أي ما يعادل 2.53 مليار دولار في أيار الماضي فيما موقع (فاينانس رو) الروسي كشف الشهر الماضي أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بدأ بطلب مساعدات مالية من كل من بريطانيا واليابان وسط الأزمة المالية التي تعصف ببلاده وتداعي الاقتصاد.

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