أوباميانج يصل للهدف 200

سجل الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، هدفين في شباك واتفورد، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ38 والأخيرة من البريميرليج.

وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات، وصل أوباميانج بذلك إلى الهدف رقم 201، في كل الدوريات مع الفريق الأول،

أما شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فأشارت إلى أن هدف الجابوني الأول في المباراة، والذي جاء في الدقيقة الخامسة، يعتبر الأسرع لآرسنال من علامة الجزاء في البريميرليج، منذ 21 عاماً، وذلك منذ هدف الهولندي مارك أوفرمارس في مرمى ميدلسبره، خلال نيسان 1999.

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