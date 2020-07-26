“فان دايك” هداف مدافعي البريميرليج

سجل قلب الدفاع الهولندي، فيرجيل فان دايك، هدفاً لفريقه ليفربول في مرمى مضيفه نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، في اليوم الختامي للدوري الإنجليزي الممتاز، وجاء هدفه في الدقيقة 38، عندما تابع برأسه عرضية من أليكس أوكسليد تشامبرلين.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن هذا الهدف هو الخامس لفان دايك في البريميرليج، خلال الموسم الجاري، وهو أعلى رصيد تهديفي له في موسم واحد بالمسابقة.

وأضافت الشبكة أن فان دايك، أحرز 9 أهداف في الدوري منذ انضمامه لليفربول، في كانون الثاني 2018، أكثر من أي قلب دفاع آخر في البريميرليج، خلال الفترة ذاتها.

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