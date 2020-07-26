كلوزه مساعداً لفليك في تدريب بايرن ميونخ

كشف مدرب نادي بايرن ميونخ الألماني أن ميروسلاف كلوزه 42 عاما سيستلم مهام منصبه كمساعد لمدرب النادي خلال 48 ساعة.

وأعلن فليك على موقعه الرسمي تويتر أن ميروسلاف كلوزه نجم هجوم المنتخب الألماني الأسبق سيستلم مهام منصبه كمساعد لمدرب النادي اعتبارا من الثلاثاء القادم مشيرا إلى أن عقده لمدة عام واحد بعد أن كان يتولى قيادة فريق الناشئين تحت 17 عاما.

وكان كلوزة أعلن اعتزاله اللعب في 2016 وتوجه إلى التدريب حيث درب نادي بايرن ميونخ تحت 17 سنة منذ عام 2018.

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