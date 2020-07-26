استشهاد 27 فلسطينياً واعتقال 2330 خلال ستة أشهر

أكد مركز الدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني خلال النصف الأول من العام 2020 ما أدى إلى استشهاد 27 فلسطينياً وإصابة 1070 واعتقال 2330 آخرين.

ووفق وكالة وفا أوضح المركز في تقريره الصادر اليوم حول أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أن 17 فلسطينياً استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة وارتقى عشرة شهداء في قطاع غزة المحاصر مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت 63 جثماناً في مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني.

وأشار التقرير إلى أن 1070 فلسطينياً أصيبوا جراء اعتداءات قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدات والقرى الفلسطينية إضافة إلى اعتقال نحو 2330 فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة المحاصر بينهم 304 أطفال و70 سيدة.

وحول انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين بين التقرير أنه لا يزال نحو 4700 أسير في معتقلاته بينهم 160 طفلاً و41 سيدة ونحو 700 أسير يعانون أمراضاً مختلفة تمارس سلطات الاحتلال بحقهم كل أنواع التعذيب والإهمال الطبي للمرضى وحرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة إضافة إلى عدم تزويدهم بالمستلزمات الطبية ومواد التعقيم للوقاية من فيروس كورونا.

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت عن مخططات استيطانية جديدة للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في بيت لحم والحرم الإبراهيمي في الخليل والقدس المحتلة بهدف إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية كما هدمت 357 منزلاً ومنشأة.

وبين التقرير أن المستوطنين الإسرائيليين قاموا بـ 495 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم أدت إلى إصابة 86 فلسطينياً بجروح و17 عملية إطلاق نار إضافة إلى اقتلاع وحرق 3900 شجرة مثمرة وإعطاب إطارات نحو 195 سيارة.

وفي قطاع غزة المحاصر استشهد عشرة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بينهم أربعة أطفال وإصابة 56 آخرين بجروح واعتدت على الصيادين الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة 11 منهم بجروح كما توغلت في أراضي الفلسطينيين شمال وشرق القطاع وقامت بتجريفها.

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