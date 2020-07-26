دبور: سورية مرتكز الأمن القومي العربي والدولي

أكد الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي في الأردن فؤاد دبور أن سورية تشكل المرتكز والقاعدة الصلبة للأمن القومي العربي والدولي.

وأشار دبور في مقال نشر اليوم إلى أن استهداف سورية هو لأنها تقاوم المشاريع والمخططات الهادفة إلى تحقيق أمن الكيان الصهيوني الغاصب على حساب حقوق الشعب العربي الفلسطيني وحقوق العرب في أرضهم وثرواتهم وسيادتهم على هذه الأرض.

ولفت إلى أن صمود سورية ومواجهتها العدوان الكوني منذ أكثر من تسع سنوات ونصف إنما هو صمود للأمة العربية مشددا على أن مواجهة العدوان والإرهاب في سورية والقضاء عليه يخدم أيضاً الأمن الدولي.

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