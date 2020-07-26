83 مليون ليرة سورية قيمة القروض الممنوحة ضمن مشروع تطوير الثروة الحيوانية في ستة أشهر

بلغت قيمة القروض الممنوحة ضمن مشروع تطوير الثروة الحيوانية خلال النصف الأول من العام الحالي 83 مليون ليرة سورية استفادت منها 602 أسرة ريفية.

مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور رامي العلي أوضح أن 274 قرضاً من القروض المذكورة استفادت منها النساء الريفيات وذلك ضمن مكون التمويل الريفي الصغير التابع للمشروع كما تم إحداث وتأسيس ست وحدات لتصنيع منتجات الحليب.

وأضاف العلي أنه ضمن المشروع أيضاً تم توزيع 44 ألف لوح صبار أملس لزراعة 203 حقول بمساحة 31 هكتاراً ضمن 34 قرية كما تم إدخال زراعة المحاصيل العلفية المتحملة للملوحة في منطقة الغاب في 107 حقول بمساحة 28 هكتاراً ضمن 16 قرية مبيناً أن المشروع نفذ 27 جلسة تدريبية لـ 544 مستفيداً.

أما فيما يخص مكون دعم وتطوير الثروة الحيوانية فبين العلي أنه تم توزيع 62 رأساً من الأغنام المحسنة لـ 47 أسرة كما تم تنفيذ 43 جلسة لـ 860 مستفيداً بهدف رفع قدراتهم في مجالات التغذية والرعاية الصحية الحيوانية وبلغ عدد المستفيدين من مدارس المربين الحقلية 156 أسرة.

يذكر أن نشاطات مشروع تطوير الثروة الحيوانية تتوزع في مجالات المراعي والصحة وإنتاج الثروة الحيوانية ودعم صغار المربين وتحسين مستوى معيشة الأسر الريفية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على الذات من منتجات اللحوم والحليب ومشتقاته.

المصدر: سانا

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