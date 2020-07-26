جاتوزو يخشى كورونا بعد تفشيه في برشلونة

علق جينارو جاتزوز، المدير الفني لنابولي، على تفشي وباء فيروس كورونا في الفترة الأخيرة بقوة في إقليم كتالونيا، قبل مواجهة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جاتوزو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: لا يوجد شيء يمكننا القيام به، ولذلك يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ القرار الصحيح.

وأضاف: لا يمكننا المزاح بشأن هذا، ومن جانبنا نثق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن المُقرر، أن يُسافر فريق نابولي لمواجهة برشلونة في “كامب نو” يوم 8 آب المقبل، حيث انتهت مواجهة الذهاب في إيطاليا بالتعادل (1-1).

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