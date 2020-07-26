فاتي وبويج وأراوخو سينضمون للفريق الأول لبرشلونة الموسم المقبل

أعلن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، أن أنسو فاتي وريكي بويج ورونالد أراوخو سينضمون للفريق الأول الموسم المقبل.

وأوضح بارتوميو في مقابلة نشرتها صحيفة (موندو ديبوريفو) الأحد بالنسبة لهؤلاء اللاعبين، بالنظر إلى تطورهم ومستوى التأهيل الحالي لهم، يجب أن يكونوا ضمن الفريق الأول. أعتقد أنه نبأ جيد لبرشلونة أن يعود الرديف إلى تصدير لاعبين للفريق الأول.

واعتبر بارتوميو أن تجديد عقد الألماني مارك أندريه تير شتيجن، أولوية ليس فقط لجودته كحارس مرمى ولكن لشخصيته كلاعب وطريقته في التواجد والتواصل. إنه دعامة للفريق والمستقبل.

وعن نجم الفريق، ليونيل ميسي، أوضح رئيس البارسا أن المهاجم الأرجنتيني قال مرات عديدة أنه يريد التقاعد هنا، مضيفا أنه ليس لديه شك في أن اللاعب سيجدد عقده عام 2021.

وعلى الرغم من فشل الفريق الكتالوني في الفوز بلقب الدوري الإسباني، الذي توج به غريمه الأزلي ريال مدريد، وعدم تقديم الأداء الأفضل في العديد من المباريات في المسابقة، اعتبر رئيس البلاوجرانا أن برشلونة هو دائما مرشح للفوز بالتشامبيونزليج ويجب احترام اللاعبين لأنهم جيدون للغاية، ومعا يمكننا الفوز بها.





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