الثقافة الفلسطينية تطالب بحماية مؤسساتها من اعتداءات الاحتلال

جددت وزارة الثقافة الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها وحماية المؤسسات الثقافية الفلسطينية من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.

ووفق وكالة “وفا” قال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف في رسالة وجهها لمدير عام اليونسكو أودري أوزلاي إن الوضع المتدهور في القدس المحتلة جراء اعتداءات الاحتلال البشعة بحق المؤسسات الثقافية والاستيلاء على وثائق وممتلكات خاصة يتطلب موقفاً سريعاً ومباشراً لوقف هذه الاعتداءات واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المؤسسات الثقافية والعاملين فيها.

وأكد أبو سيف أن هذه الخطوة تأتي في سياق العدوان المستمر على القدس ومؤسساتها والعاملين فيها لتصفية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة وتهويدها وطمس هويتها.

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