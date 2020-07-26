كورونا يعود إلى فيتنام بعد غياب استمر 100 يوم

أعلنت السلطات الصحية في فيتنام، اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، بعد يومين من رصد أول حالة إصابة بالوباء في البلاد منذ نحو مائة يوم.

وأكدت اللجنة التوجيهية الخاصة بالوقاية من الفيروس التاجي والسيطرة على انتشاره في فيتنام مساء اليوم أن المصابين الجديدين هما سيدة مسنة (71 عاماً) من سكان مدينة دا نانغ وسط البلاد، وشاب في سن 17 عاماً من سكان مقاطعة كوانغ كغاي المجاورة، وهو سبق أن زار شقيقه المقيم في دا نانغ منتصف الشهر الجاري.

ويعتقد أن الشاب أصيب بالفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19″ من خلال مخالطته لمريض آخر في طريق عودته إلى مكان إقامته.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في فيتنام منذ بداية الجائحة إلى 420 إصابة، منها 55 حالة نشطة، من دون تسجيل وفيات ناجمة عن الوباء بعد، ولا يزال أكثر من 11 ألف شخص في البلاد قيد الحجر الصحي.

ولم تسجل فيتنام إصابات جديدة بـ”كوفيد-19” على مدى 99 يوماً حتى يوم الجمعة الماضي، ومنذ ذلك الحين تم رصد خمس إصابات جديدة.

وفي هذه الظروف، بادرت السلطات إلى إعادة حالة التأهب الوبائي واتخذت سلسلة خطوات في مسعى للحد من تفشي الوباء، بما في ذلك إعادة فرض إجراءات التباعد الاجتماعي الإلزامية الصارمة في دا نانغ، وإلغاء جميع المباريات المحلية لكرة القدم في البلاد.

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