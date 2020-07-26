الكشف عن حالة تشافي الصحية بعد إصابته بكورونا

أكد الإسباني تشافي هرنانديز، النجم السابق لنادي برشلونة والمدرب الحالي لفريق السد القطري، أنه “بخير” بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء إعلان النتيجة الإيجابية لفحص “كوفيد-19” الذي خضع له النجم السابق البالغ 40 عاماً، عبر منشور في حسابه على تطبيق “انستغرام”، وحساب السد عبر “تويتر”، قبل ساعات من خوض الفريق مباراة ضد الخور، هي الأولى لحامل لقب الدوري القطري لكرة القدم بعد استئناف منافساته الجمعة، إثر توقف منذ آذار بسبب تبعات تفشي الجائحة.

ونقل السد عن تشافي قوله: اليوم لن أتواجد مع الفريق في عودته للمنافسه أمام الخور، سينوب عني ديفيد براتس مدرب الفريق الرديف، مضيفاً: قبل أيام وبحسب البروتوكول الطبي والإجراءات المتبعة من قبل مؤسسة دوري نجوم قطر جاءت نتيجة فحصي إيجابية (أي مصاب) في اختبار كوفيد-19.

وتابع: لحسن الحظ أشعر أني بخير، لكني سأبقى في منزلي حتى أحصل على التصريح من جديد للعودة للعمل، سأكون حريصاً جداً على العودة إلى روتين حياتي اليومي والعمل.

وباتت إصابة تشافي بـ”كوفيد-19″، أول حالة تسجل رسمياً في الدوري القطري. ووجه لاعب خط الوسط الدولي السابق الشكر إلى جميع المختصين في هذا المجال الصحي ومنظمي البطولة وفريقه “لتوفير وسائل الكشف المبكر والحد من انتشار العدوى وضمان عودة المنافسة بشكل طبيعي”. وناشدهم: اهتموا بأنفسكم وأراكم قريباً في الملعب.

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