كورونا يغيّب طبيب منتخب أوكرانيا لكرة القدم

قال الاتحاد الأوكراني لكرة القدم إن، أنطون هودايف، طبيب المنتخب الأول للبلاد للعبة الشعبية، توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد عن 48 عاماً.

وأضاف الاتحاد في بيان: نيابة عن رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، أندريه بافيلكا، وعن مدرب المنتخب الوطني، أندريه شيفتشينكو، وعن كل أسرة كرة القدم في أوكرانيا، نتقدم بأحر التعازي إلى أسرته (هودايف)، مضيفاً: جميع أفراد المنتخب الوطني يشعرون بحزن بالغ.

وكان هودايف أيضاً طبيباً لنادي ميتاليست خاركيف الأوكراني.

وتسبب فيروس كورونا سريع الانتشار في وفاة حتى الآن أكثر من 1600 شخص في أوكرانيا، إلى جانب نحو 65 ألف حالة إصابة بالعدوى.

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