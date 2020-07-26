فلسطين والكويت وعمان والإمارات تسجل مزيداً من الوفيات والإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات 8320.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 78 منذ انتشار الفيروس في الأراضي الفلسطينية.

بدورها، سجلت سلطنة عمان 1147 إصابة جديدة بالفيروس ليتجاوز إجمالي عدد الإصابات 76 ألفاً، بينما تم تسجيل 13 وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات 384.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 351 إصابة جديدة ليصل مجموع الإصابات إلى 59 ألف إصابة بينما تم تسجيل وفاة واحدة ليبلغ إجمالي الوفيات 344.

وفي الكويت، سجلت 464 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات 63773، بينما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 433.

وفي سياق متصل، أعلنت أكبر مجموعة للسياحة والسفر في أوروبا توي إلغاء جميع رحلات العطلات المتجهة إلى البر الرئيسي الإسباني حتى التاسع من آب المقبل في تحديث لإرشادات السفر صدر بعد أن فرضت بريطانيا الحجر الصحي على العائدين من هناك.

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