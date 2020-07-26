ديرعطية تستخدم أول صراف آلي يعمل بالطاقة الشمسية في سورية

ريف دمشق – علام العبد

بدأت مدينة ديرعطية في القلمون الغربي بمحافظة ريف دمشق أمس باستثمار أول جهاز صراف آلي يعمل بالطاقة الشمسية في سورية.

وجاء إطلاق جهاز الصراف الآلي هذا بالطاقة الشمسية بالتعاون ما بين مجلس مدينة ديرعطية والمصرف العقاري في مدينة النبك تزامناً مع وضع 5 صرافات آلية بالخدمة في منطقة القلمون موزعة على مدن يبرود والنبك وديرعطية بالإضافة إلى صراف في بلدة قارة يجري تجهيزه من قبل إدارة المصرف العقاري.

وقالت مديرة المصرف العقاري في مدينة النبك سحر التلا: إن المصرف العقاري متفائل بإطلاق أول جهاز صراف آلي يعمل بالطاقة الشمسية في سورية، وأوضحت في تصريح لـــ«تشرين» أن «العقاري» يأمل أن تكون ديرعطية أنموذجاً يحتذى به أنها تبنت الطاقة الشمسية في تشغيل جهاز الصراف الآلي الذي بدأ استخدامه حالياً.

وذكرت التلا أن « العقاري»، يعمل على توسيع أجهزة الصرافات الآلية كافة التابعة له في القلمون، وتقديم خدمة أفضل للعملاء والمواطنين، حيث يمتلك العقاري شبكة من أجهزة الصرافات الآلية، تغطي مناطق تواجد المواطنين كافة، وتمنت التلا أن يتم تعيين سائق لدى المصرف العقاري للقيام بتغذية الصرافات الآلية بالأوراق النقدية في المنطقة عندما يلزم الأمر منوهة بأن مراكز البريد في منطقة القلمون مستمرة بدفع رواتب الموظفين ولن تتوقف.

من جانبه أشار المهندس زهير عبد الله رئيس مجلس مدينة ديرعطية إلى أن جهاز الصراف الآلي العقاري الذي وفر مجلس المدينة له كوة مع تجهيزاتها اللازمة تم تزويده بخط يعمل بالطاقة الشمسية التي يستخدمها مجلس المدينة منذ قرابة العام كمشروع تنموي.

وقال عبد الله في تصريح لــ «تشرين»: إن استخدام الطاقة الشمسية في أعمال المصارف سيسهم في تقليل انبعاث الكربون، ويأمل أن يكون ذلك مثالاً للكيفية التي تقوم بها المصارف بالحفاظ على البيئة.

فيما عدّ المهندس مأمون جومر عضو مجلس مدينة ديرعطية والمشرف على تركيب وتجهيز آلية عمل الصراف الآلي أن ربط الصراف الآلي العقاري هذا بالطاقة الشمسية سيسهم في استمرارية العمل من دون توقف وعلى مدار الساعة، ما يمكن «العقاري» من الاستمرار في تقديم خدمة أفضل للمواطنين ويمكنهم من تلبية احتياجاتهم في أي وقت.

ولفت جومر إلى أن مجلس مدينة ديرعطية نجح في استثمار الطاقة الشمسية كمشروع تنموي عندما قام بتثبيت ألواح الطاقة الشمسية على سطح مبنى مجلس المدينة في ديرعطية وربطها مع كافة المكاتب وبجهاز الصراف الآلي، مع تخزين جزء من الطاقة المجمعة في وحدة التحكم بالطاقة لمد المكاتب وجهاز الصراف الآلي بالطاقة اللازمة لعملياته النقدية.

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