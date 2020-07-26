طرطوس_ رفاه نيوف

تستعد الباخرة «أتلانتيك روز» للإبحار صباح غد الإثنين من مرفأ طرطوس باتجاه العالم لتبدأ رحلتها في نقل المواشي بعد أن كانت عبارة عن باخرة براد، هذا ما أكده ثائر ونوس مدير ميناء طرطوس لـ«تشرين» مبيناً أن الكوادر الوطنية السورية استطاعت أن تحول هذه السفينة ضمن حوض المرفأ من باخرة براد إلى باخرة للمواشي وفق أحسن المواصفات العالمية.

وقد بلغ عدد الفنيين والعمال الذين أنجزوا هذا العمل وعلى مدار ١٤ شهراً ما بين خمسين ومئة شخص، ويبلغ طول الباخرة 136 متراً وعرض 19 وتتسع لـ5 آلاف رأس بقر أو25 ألف رأس غنم دفعة واحدة.

وعن أهمية هذا العمل أكد ونوس توفير فرص عمل لمئات العائلات وكذلك تنشيط السوق المحلية وتحصيل مبالغ مهمة لصالح الدولة، وقد قامت وزارة النقل بإعطاء كل الموافقات اللازمة لورش العمل وأيضاً موافقات تموين السفينة من معدات وتجهيزات وآليات ومواد دهان وعزل واتزان، وتم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لتسهيل هذا العمل وفعلاً تم إنجاز هذا العمل بنجاح كبير.

طباعة