لا تنسَ هذا الكتاب «طوق الحمامة».. هجره الشرق واحتفى به الغرب بملايين النسخ

يسرى المصري

في الوقت الذي يتهافت فيه القراء في الكثير من العواصم الأجنبية على شراء كتاب «طوق الحمامة» للكاتب الأندلسي المبدع علي بن حزم الأندلسي، حيث ترجم إلى العديد من اللغات ومنها الإسبانية والهولندية والفرنسية والإنكليزية والروسية والألمانية، تجد القارئ العربي لا يكاد يلتفت إلى مثل هذه الكتب القيمة ويحسبها أُبيدت وانتهت مع رمي الكتب التراثية في مياه دجلة.

لكنّ ثمة علماً جديداً يفتقده العالم وهو علم الروحانيات الذي اكتشف أنه لا يقل أهمية عن علوم الفيزياء والكيمياء وسائر العلوم لأنه يغذي جانباً مهماً من حياة الإنسان وهو الجانب الروحي المفقود الذي يدفع عشرات الآلاف إلى الانتحار سنوياً من دون أسباب حقيقية تستدعي هذا السلوك المخيف.

ويأتي «طوق الحمامة» وهو كتاب جامع للحب وأسراره دواء يشفي الأرواح المريضة التي أسقمتها المادية واللهاث وراء الشهوات.

يقول مؤلف الكتاب: تحمل كلمة «الحُب» ما تحمل من أسرار، وتجلب ما تجلب من أفراح وأتراح، فما أن يُصاب الإنسان بالحب إلا وتتغير حاله، وتتبدل شؤونه؛ فالحب يفعل ما يفعل في الإنسان لما له من أسرار وأعراض، والإمام «أبو محمد بن حزم» في رائعته «طوق الحمامة» يغوص في بحار هذا السر الذي خُلِق مع الإنسان، فيُخرِج لنا أصوله، ويُعرفنا على أعراضه ونواحيه، وصفاته المحمودة والمذمومة، وكذلك الآفات التي تدخل على الحب وتلازمه، مُورِداً بين ثنايا كتابه بعض القصص التي عاينها بنفسه عن الحب وأبطاله، ثم يختم رسالته الغنية هذه بأفضل ختام؛ وهو: قبح المعصية، وفضل التعفف؛ ليكون قد أحاط بالحب من كل جوانبه. ولا خلاف في أن أهل الأندلس عاشوا في بيئة منحتهم متعة العيون، وصفاء الأذهان، وطرب النفوس، وإبداع الأفكار، وانعكس ذلك في إنتاج علمي غزير تعددت مشاربه، وعمّ سيله مساحة واسعة من حقول المعرفة، ونهل منه أهل البحث وسقوا وزرعوا.

ويعدّ أبو محمد علي بن حزم واحداً من أبناء ذلك القطر الموهوبين، الذين سارت بشهرتهم الركبان، ودوّى ذكرهم في الخافقين، فقد كان قلماً سيالاً، وحجة داحضة، وفكرة مستنيرة، وأثار بمنهجه ومواقفه وآرائه جدلاً لا تحده الحدود، ولا تَطمِس أثرَه الأيام، وترك للأمة ميراثاً علمياً يُنبئ عن عبقرية فذة امتلك ناصيتَها الرجل، وشخصيةٍ خاصةٍ أهّلته إلى أن يكتب اسمه

في سجل الخالدين.

وكانت هذه الشخصية وذلك الميراث موضوع دراسات عديدة قديمة وحديثة، سعتْ إلى الكشف عن خفايا المؤلف، وعمدتْ إلى إبراز القيمة العلمية المتميزة لإسهاماته في مؤلفاته، ومن البدهي أن يكون في قائمة تلك الكتب المدروسة كتابه: «طوق الحمامة في الألفة».

ولد ابن حزم سنة 384هـ، وتوفي سنة 456هـ، وقد ألّف كتابه «طوق الحمامة» استجابة لطلب من صديق مقرب من أهل المرية، فألفه وهو في شاطبة سنة 418هـ أو 419هـ تقريباً، وقد ضاع أصل هذا الكتاب ولم يعثر إلا على نسخة منه في المشرق كانت المصدر الوحيد له لاحقاً، وهي نسخة اشتراها السفير الهولندي المستشرق (فون وارنر) مع جملة مخطوطات عربية خلال انتدابه سفيراً في الأستانة عاصمة الخلافة العثمانية، ونقل إلى جامعة ليدن في هولندا بحدود سنة 1665م.

وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدة لغات، منها: الإسبانية والهولندية والفرنسية والإنكليزية والروسية والألمانية.

يتحدث الكتاب عن موضوع رئيسي هو (الحب) باعتباره عاطفة إنسانية تلازم كل شخص ملازمة الظل لصاحبه، وتناول المؤلف هذا الموضوع بأسلوب أدبي رصين، وحاول تحليل هذه الظاهرة وشرح مختلف أبعادها، متناولاً «صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه، وما يقع فيه وله على سبيل الحقيقة».

وقد اختار ابن حزم لمؤلفه عنوان «طوق الحمامة في الألفة والألّاف»، وهو عنوان أدبي بامتياز، يفتح أبواب التأويل، ويحلق بالفكر إلى آفاق الشعرية والخيال، وإذا كان طوق الحمامة هو ما يحيط برقبتها من ريش يخالف سائر لونها، فأي طوق يقصده المؤلف هنا؟ هل هو تطويق الحب لألّافه كما تُطوق

الحمامة بطوقها؟ أم هو كما يقول الثعالبي: (طوق الحمامة يضرب مثلا لما يلزم ولا يبرح، ويقيم ويستديم)؟ أم المقصود علاقة سرية بين الجمال والحب؟ أم هو مثل مضروب لمكانة الكتاب بين سائر الكتب تجعله كطوق الحمامة بالنسبة للحمامة؟ هي أسئلة يفتحها العنوان على القارئ عند وضعه أول رجل على عتبة الكتاب، قبل الولوج من أبوابه إلى أعماقه، وكأن ابن حزم يهيئ المتلقي بهذا العنوان ليأخذه إلى عالم يثير من الأسئلة والإشكالات أكثر مما تثيره أطواق الحمائم، وهو عالم الحب الغامض في النفوس البشرية.

قسم ابن حزم رسالته «طوق الحمامة» إلى ثلاثين باباً: عشرة منها في أصول الحب هي: ماهية الحب، وعلامات الحب، ومن أحب في النوم، ومن أحب بالوصف، ومن أحب من نظرة واحدة، ومن لا تصح محبته إلا مع المطاولة، والتعريض بالقول، والإشارة بالعين، والمراسلة، والسفير. واثنا عشر باباً في أعراض الحب وصفاته المحمودة والمذمومة، وهي: الصديق المساعد، والوصل، وطي السر، والإذاعة، والطاعة، والمخالفة، ومن أحب صفة لم يحب غيرها مما يخالفها، والقنوع، والوفاء، والغدر، والضنى، والموت. وستة أبواب في الآفات الداخلة على الحب، وهي: العاذل، والرقيب، والواشي، والهجر، والبين، والسلو. وبابان ختم بهما الرسالة، وهما: قبح المعصية، وفضل التعفف.

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