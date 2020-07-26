منال الشرع

بيّن مدير الشؤون التعليمية في وزارة السياحة- فادي نظام أنه يجب الاستمرار في عملية تطوير المناهج وتدريب المدرسين على المناهج الجديدة, وتأمين تجهيزات لإحداث نقلة نوعية على مستوى التعليم والتدريب السياحي، إلى جانب أهداف الهيئة وآلية العمل التي ترتكز على ثلاثة محاور: التعليم السياحي والفندقي، التدريب الفني ومؤسسات التدريب والتعليم الخاصة، والعمل على تكثيف الدورات التدريبية، وتوسيع خريطة التعليم، توحيد المناهج الأساسية ضمن مؤسسات التدريب السياحي الخاص، وآلية ترخيص المدارس السياحية، ووضع آلية جديدة لعمل المراكز الخاصة, وتحديات العملية التعليمية والتدريبية وأفق التطوير ومعدات حديثة للتدريب العملي، لافتاً إلى أنه سيتم افتتاح المعهد التقاني للعلوم السياحية في ضاحية قدسيا بريف دمشق, والمدرسة المهنية الفندقية في محافظة حمص بعد الانتهاء من أعمال التأهيل والترميم, وذلك بداية العام الدراسي الجديد(2020 _2021).

موضحاً أن مهمة وأهداف المركز تطوير واقع العمل من خلال خطة تشمل الجانب الإداري والتدريبي وآليات القبول والمتابعة والتقييم التعليم والتدريب السياحي إحدى أولويات خطة وزارة السياحة للأعوام(2019-2020), لاسيما أن الارتقاء بالعملية التعليمية والتدريبية هو ارتقاء بكل مفاصل العمل السياحي، مبيناً أهمية رفع كفاءات ومهارات طلاب القطاع السياحي وتعزيز اللغات لديهم واستخدام التقنيات الحديثة واستكمال تطوير المناهج والتركيز على المحتوى التعليمي والتدريبي إلى جانب ربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

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